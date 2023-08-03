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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Gazimağusa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa’nın sevilen simalarından olan ve bir süreden beridir yakalandığı hastalığa karşı mücadele eden Emine Topal hayata tutunamayarak bugün vefat etti.
62 yaşında hayata veda eden Topal, yarın (4 Ağustos Cuma)Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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