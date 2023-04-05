Hayata tutunamadı

Lefkoşa sevilen, sayılan bir ismini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Hülya Can Şoföroğlu bugün hayatını kaybetti.
Şoföroğlu'nun cenazesi yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
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