Hayata tutunamadı

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin acısını yaşıyor.
Karaoğlanoğlu sakini jaber lakaplı Ömer Kaptangil yakalanmış olduğu amansız hastalığa yenilerek bugün vefat etti.
Kaptangil’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.
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