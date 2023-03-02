Hayata tutunamadı

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakini ve çevresinde sevilen bir sima olan Fahriye Walsh uzun bir süreden beridir savaş verdiği kansere yenilerek hayatını kaybetti.

Fahriye Wlash’un cenazesi yarın Çatalköy Camisis’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığı’nda defnedilecek.

