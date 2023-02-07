Hayata tutunamadı

Aslen Güzelyurtlu olup uzun bir süreden beridir Girne’de yaşamını sürdüren Mutlu Özkul vefat etti.
Girne sakini olan ve bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Mutlu Özkul hayata tutunamayarak vefat etti.
Özkul’un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
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