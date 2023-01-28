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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
Eski Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda 20 Ocak Cuma günü sabaha karşı otobüsün çarpması sonrası ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak hayata tutunamadı.
Mehmet Raif Koçak, kaza sonrasında önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Durumunun kritik olması nedeniyle Güney Kıbrıs’a sevk edilen Mehmet Koçak’ın, tedavisi YDÜ Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyordu.  
Koçak, bugün sabaha karşı verdiği mücadeleyi kaybederek vefat etti.
18 yaşındaki genç DAÜ öğrencisiydi.
Mehmet Koçak'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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