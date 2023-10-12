Hançerli ailesi yasta

Lefkoşa'nın sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakini, değerli işadamlarından, sevilen sima Saffet Hançerli bugün vefat etti.

Hançerli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Saffet Hançerli'nin cenazesi yarın (13.10.2023) İsmail Safa Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.



