Hamitköy yasa boğuldu

Güney Kıbrıs'ta kalıpçı olarak çalışan 61 yaşındaki Tuncer Dağaşaner sabah saatlerinde geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Lefkoşa Strovolos bölgesindeki bir inşaatta çalışan Tuncer, iki katlı iskelenin üzerinden yere düştü.
Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırılan Tuncer, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 10.50 sıralarında hayatını kaybetti.
Rum polisi olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatırken, Dağaşaner’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Hamitköy sakini olan ve yıllardır Güney’de çalışan Tuncer Dağaşaner’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Sezgin Dağaşaner’in eşi olan Tuncer Dağaşaner, iki evlat ve bir torun sahibiydi.
Tuncer Dağaşaner, her gün çalışmak için Güney’e gidip geliyordu.
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