Hamitköy Fuat dayısını kaybetti

Hamitköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hamitköy'ün sevilen simalarından olan Fuat Yürün dün gece yaşamını yitirdi.
Fuat Yürün'ün cenazesi bugün Hamitköy Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Kabristanlığı'na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.