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Hamitköy Fuat dayısını kaybetti

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Hamitköy Fuat dayısını kaybetti
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Hamitköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hamitköy'ün sevilen simalarından olan Fuat Yürün dün gece yaşamını yitirdi.
Fuat Yürün'ün cenazesi bugün Hamitköy Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Kabristanlığı'na defnedildi.
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