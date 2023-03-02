Hamitköy bir çınarını daha kaybetti

Hamitköy'ün (Hamitköy Mandrez) tarihi çınarlarından İsmet Aba olarak bilinen İsmet Karahüseyin hayatını kaybetti.
1936 doğumlu olan İsmet Karahüseyin, 87 yaşında vefat ederken, cenazesi dün Hamitköy Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Hamitköy Mezarlığına defnedildi.
Sevenleri son yolculuğunda İsmet Karahüseyin’i yalnız bırakmazken, kalabalık bir vatandaş topluluğu cenazeye katıldı.
Hamitköy'ün Yukarı Mahalle olarak bilinen bölgesinde ikamet eden merhum İbrahim Karahüseyin’in (İbro) eşi İsmet Karahüseyin’in ölümüyle bölgede yaşayan yaşlılardan biri daha son yolculuğuna uğurlanmış oldu.
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