banner913
banner885
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
2 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
20 0
 
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
17 0
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
24 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
13 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
13 0
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
31 0
banner915

Hamitköy bir çınarını daha kaybetti

banner476

Hamitköy'ün İsmet Aba’sı, tarihi çınar İsmet Karahüseyin, 87 yaşında hayata veda etti

banner825
Hamitköy bir çınarını daha kaybetti
Hamitköy'ün (Hamitköy Mandrez) tarihi çınarlarından İsmet Aba olarak bilinen İsmet Karahüseyin hayatını kaybetti.
1936 doğumlu olan İsmet Karahüseyin, 87 yaşında vefat ederken, cenazesi dün Hamitköy Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Hamitköy Mezarlığına defnedildi.
Sevenleri son yolculuğunda İsmet Karahüseyin’i yalnız bırakmazken, kalabalık bir vatandaş topluluğu cenazeye katıldı.
Hamitköy'ün Yukarı Mahalle olarak bilinen bölgesinde ikamet eden merhum İbrahim Karahüseyin’in (İbro) eşi İsmet Karahüseyin’in ölümüyle bölgede yaşayan yaşlılardan biri daha son yolculuğuna uğurlanmış oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.