Hamitköy bir çınarını daha kaybetti

Hamitköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hamitköy’ün en yaşlı insanlarından olan ve çevresinde iyilikseverliğiyle bilinen İsmet Karahüseyin dün hayatını kaybetti.

İsmet Karahüseyin’in cenazesi bugün Hamitköy Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’na defnedildi.

