Hamit Günel sevenlerini üzdü

Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeni Boğaziçi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni Boğaziçi köyünün sevilen ailelerinden Günel ailesinin çınarı Hamit Günel hayata gözlerini yumdu.
Hamit Günel kılınacak cenaze namazı sonrasında Yeni Boğaziçi Kabristanlığı'na defnedilecek.
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