banner762
banner753
Mete Adanır kabri başında anıldı
Mete Adanır kabri başında anıldı
15 0
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
19 0
 
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
178 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
61 0
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
420 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
29 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
12 0
banner661
banner726

Hamit Günel sevenlerini üzdü

banner476

banner714
Hamit Günel sevenlerini üzdü
Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeni Boğaziçi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni Boğaziçi köyünün sevilen ailelerinden Günel ailesinin çınarı Hamit Günel hayata gözlerini yumdu.
Hamit Günel kılınacak cenaze namazı sonrasında Yeni Boğaziçi Kabristanlığı'na defnedilecek. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.