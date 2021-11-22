Haluk Taydemir sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen ve mazisi sportif başarılarla dolu bir simasını daha kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti sürecinde 100 metre ve uzun atlamada Kıbrıs birincilikleri olan unutulmaz atlet Haluk Taydemir bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Taydemir’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

