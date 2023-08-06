Halitoğlu ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa TMK eski Fizik Öğretmenlerinden Hüseyin Halitoglu bugün hayata veda etti. Bir süredir tedavi altında olan Hüseyin Halitoğlu'nun cenazesi bugün İsmail Safa Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.