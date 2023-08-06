Halitoğlu ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa TMK eski Fizik Öğretmenlerinden Hüseyin Halitoglu bugün hayata veda etti. Bir süredir tedavi altında olan Hüseyin Halitoğlu'nun cenazesi bugün İsmail Safa Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecek.