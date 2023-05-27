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Halil Orun'un acı günü

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Halil Orun'un acı günü
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İskele Belediyesi eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun'un ablası, meclis üyesi Ahmet Orun'un da halası olan Rahme Toka dün hayatını kaybetti.
Rahme Toka'nın cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoaş Kabristanlığı'na defnedildi.
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