Halil Altıok’un üzen vedası

Lefkoşa’da sakin 78 yaşındaki Halil Altıok, önceki gün 19.30 sıralarında evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Marmara örgütünün değişmez siması olan Halil Altıok’un ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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