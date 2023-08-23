‘Hacı’nın Yeri’ öksüz kaldı

Mağusa ve Karpaz bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Kaleburnu’lu olup uzun yıllardır Mağusa’da yaşamıını sürdüren Süleyman Gül (Hacı) bugün hayata gözlerini yumdu.

Mağusa’nın sevilen restaurantlarından ‘Hacı’nın Yeri’ restaurantın kurucusu olan Süleyman Gül’ün vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.

Gül, bugün Kaleburnu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kaleburnu Mezarlığı’na defnedilecek.

