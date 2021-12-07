Güzelyurt 'Pilot'unu kaybetti

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt ve bölgesinde 'pilot' lakabıyla tanınan Vedat Tezgel dün akşam hayata gözlerini yumdu.
74 yaşında vefat eden Tezgel, bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınan öğlene namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı'na defnedildi.
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