Güzelyurt, Osman başkanına ağlıyor

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Polemityalı olup Güzelyurt’ta ikamet eden Osman Nalbantoğlu hayatını kaybetti
Binatlı Yılmaz Spor Kulübü'nde de başkanlık yapmış olan sevilen insan Osman Nalbantoğlu vefat üzüntüyle karşılandı.
Osman Nalbantoĝlu'nun cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisinde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazı akabinde Yuvacık Mezarlığına defnedilecek.
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