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Güzelyurt Mahir abisine ağlıyor

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Güzelyurt Mahir abisine ağlıyor
Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olan ve uzun zamandır Güzelyurt’ta yaşamını sürdüren Mahir Atamtürk vefat etti.
Atamtürk bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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