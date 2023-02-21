Güzelyurt Mahir abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olan ve uzun zamandır Güzelyurt’ta yaşamını sürdüren Mahir Atamtürk vefat etti.

Atamtürk bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

