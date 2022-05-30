Güzelyurt iki sevilen insanını son yolculuğuna uğurladı

Niyazi Ergülen
Güzelyurt ve bölgesinin iki sevilen sayılan insanı olan merhume Hatice Fırat ve merhum Selahattin Karlık son yolculuğuna uğurlandı. Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan çifte cenaze namazı sonrasında defnedildiler.
60 yaşındaki Güneşköy'lü Hatice Fırat kansere yenik düşerek hayatını kaybederken, 80 yaşında olan Selahattin Karlık ise solunum yetmezliği dolayısı ile hayatını kaybetmişti.
Selahattin Karlık
Hatice Fırat
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.