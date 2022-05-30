Güzelyurt iki sevilen insanını son yolculuğuna uğurladı

Niyazi ErgülenGüzelyurt ve bölgesinin iki sevilen sayılan insanı olan merhume Hatice Fırat ve merhum Selahattin Karlık son yolculuğuna uğurlandı. Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan çifte cenaze namazı sonrasında defnedildiler.60 yaşındaki Güneşköy'lü Hatice Fırat kansere yenik düşerek hayatını kaybederken, 80 yaşında olan Selahattin Karlık ise solunum yetmezliği dolayısı ile hayatını kaybetmişti.Selahattin KarlıkHatice Fırat