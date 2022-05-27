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Güzelyurt Hasan abisini kaybetti

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Güzelyurt Hasan abisini kaybetti
Güzelyurt sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasol’a bağlı Piskobulu (Yalova) olup Aşağı Bostancı’da ikamet eden 84 yaşındaki Hasan Elsiz bugün yaşamını yitirdi.
Yılşen Elsiz’in eşi olan Hasan Elsiz, 3 evlat ve 6 torun sahibiydi.
Hasan Elsiz’in cenazesi Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Yuvacık mezarlığında toprağa verildi.
 
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