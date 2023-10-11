Güzelyurt Fadıl abisini kaybetti

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olan ve 1974 sonrası yaşamını Güzelyurt'ta sürdüren Fadıl Siperci bugün vefat etti.
Siperci'nin cenazesi yarın öğle namazının ardından Yuvacık Kabristanlığına defnedilecek.
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