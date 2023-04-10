Güzelyurt bir değerini daha kaybetti

Güzelyurt sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Siligulu olan, dünyalar iyisi, Güzelyurt'un duayen kahvehane işletmecisi Ali İlgen (Gaveci), bugün vefat etti.

Cenazesi yarın (11 Nisan Salı) Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık mezarlığında toprağa verilecek

