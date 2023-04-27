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Güzelyurt bir çınarını daha kaybetti

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Güzelyurt bir çınarını daha kaybetti
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Güzelyurt sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf’ın Vretça köyünden olan ve uzun yıllardır Bostancı’da yaşamını sürdüren Behiç Derya Salı günü vefat etti.
 Güzelyurt’ta ‘Değirmenci’ olarak bilinen Behiç Derya’nın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi üzüntüye boğdu.
Derya’nın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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