Güzelyurt'a ateş düştü

Güzelyurt, dün akşam çocuk yaşta hayatını kaybeden bir bölge sakinin vefatıyla kahroldu.

Bir süredir tedavi gören 15 yaşındaki Arif Seran hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Binatlı kulübüne hem futbolcu hem antrenör olarak hizmet veren Ahmet Seran’ın oğlu olan Arif Seran’ın hayatını kaybetmesi Güzelyurt'a adeta ateş düşürdü.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şöyle:

“Çok üzgünüz..

Sözün bittiği yerdeyiz.. Çok değerli öğrencimiz ARİF SERAN’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş durumdayız.. Yavrumuza Allah'tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar dileriz..”

