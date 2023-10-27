Güvercinlik, bir değerini daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyüyen köylerinden Güvercilik bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güvercinlik köyünün sevilen değeri Fatma Kırşan bugün vefat etti.
Kırşan’ın cenazesi 28 Ekim Cumartesi günü (yarın) Güvercinlik Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Güvercinlik Kabristanlığı’na defnedilecek.
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