Gusedda ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Düzova bir çınarını daha kaybetti.

Düzova köyünün sevilen çınarlarından Hüseyin Güsedda bugün vefat etti.

Gusedda'nın cenazesi yarın Düzova Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Düzova Mezarlığı'na defnedilecek.

