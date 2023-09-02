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Gusedda ailesi yasta

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Gusedda ailesi yasta
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Düzova bir çınarını daha kaybetti.
Düzova köyünün sevilen çınarlarından Hüseyin Güsedda bugün vefat etti.
Gusedda'nın cenazesi yarın Düzova Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Düzova Mezarlığı'na defnedilecek.
 
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