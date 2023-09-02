Gusedda ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Düzova bir çınarını daha kaybetti.
Düzova köyünün sevilen çınarlarından Hüseyin Güsedda bugün vefat etti.
Gusedda'nın cenazesi yarın Düzova Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Düzova Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.