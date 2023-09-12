Gürtaç ailesi çınarını kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Vadili köyü sakinlerinden Gürtaç ailesinin çınarı Ali Gürtaç dün vefat etti.

Gürtaç'ın cenazesi bugün Vadili Camisi'nde kılınacak öğlle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Vadili Mezarlığı'na defnedilecek.