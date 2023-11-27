Gürses ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nin sevilen simalarından, iyilik ve yardım sever kişiliğiyle bilinen Neriman Gürses bugün vefat etti.

Lefkoşa’nın iyi bilinen merhum müezzinlerinden Ahmet Gürses’in eşi olan Neriman Gürses’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.



