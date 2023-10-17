Gürler ailesi yasta

Erenköy bölgesinin büyük köylerinden Yeşilköy bir çınarını daha kaybetti.
Yeşilköy sakini olan ve çevresinde sevilen kişilik Münüfe Gürler vefat etti.
Gürler’in cenazesi bugün Yeşilköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeşilköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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