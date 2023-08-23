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Günsel ailesinin acı kaybı

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Günsel ailesinin acı kaybı
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel’in değerli annesi Havva Günsel hayatını kaybetti.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Havva Günsel’in vefatı ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Günsel Ailesinin ve Yakın Doğu Oluşumu Camiasının; Ülke Sevgisi ve Aile Bütünlüğünü Öğreten Büyüğü, En Büyük Sevgi ve Bilgelik Kaynağı , Havva Günsel hakkın rahmeti ile buluşmuştur. 24.08.2023 (Yarın), saat 12’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde yapılacak törenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Mescidinde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa Kabristanlığındaki ebedi istirahathına uğurlanacaktır. Başımız sağ olsun!
 
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