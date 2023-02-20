Güneşköy’ün acı kaybı

Aslen Baf’ın Soğucak köyünde doğan ve Güneşköy’de ikamet eden Hasan Alsakal önceki gün yaşamımı yitirdi.

Emel Alsakal’ın eşi olan Hasan Alsakal, iki evlat ve beş torun sahibiydi.

Hasan Alsakal’ın cenazesi dün Yuvacık Kabristanlığı’na defnedildi.

