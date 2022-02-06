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Güner Katrancıoğlu sevenlerini üzdü

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Güner Katrancıoğlu sevenlerini üzdü
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gülüşleri, şakaları ve Yenicami Kulübü sevdasıyla tanınan Güner Katrancıoğlu dün hayatını kaybetti.
Katrancıoğlu’nun vefatı başta sevenleri olmak üzere Lefkoşa’da üzüntüyle karşılandı.
Günet Katrancıoğlu yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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