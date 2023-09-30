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Gönyeli yasa boğuldu

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Gönyeli yasa boğuldu
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Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çevresinde çok sevilen biri olan Ayhan Başak, hayatını kaybetti.
Başak’ın geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
Ayhan Başak’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Gönyeli Mezarlığı’nda defnedilecek.
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