Gönyeli bir çınarını daha kaybetti

Gönyeli sevilen sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli’nin sevilen, tanınmış ailelerinden olan Kocaoğlan ailesinin çınarı Melek Kocaoğlan bugün hayata gözlerini yumdu.
90 yaşında hayatını kaybeden Melek Kocaoğlan’ın cenazesi, yarın Gönyeli Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.
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