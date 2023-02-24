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Gönyeli, bir çınarını daha kaybetti

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Gönyeli, bir çınarını daha kaybetti
Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli’nin tanınmış simalarından, eski TMT mensubu sevilen çınarlarından Mehmet Behlül bugün vefat etti.
90 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Behlül’ün cenazesi yarın Gönyeli Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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