Gönyeli Akademi futbolcusu da deprem kurbanı

Kahramanmaraş kaynaklı 10 ildeki depremin sonrasında bir acı haber de Gönyeli Akademi'den geldi.
Gönyeli Futbol Akademisi sporcusu Mehmet Gülen de Hatay'daki depremde hayatını kaybetti.
Gönyeli Futbol Akademisinden yapılan açıklamada "Sporcumuz MEHMET GÜLEN'in Hatay'da depremde vefat heberini derin bir üzüntüyle öğrenmis bulunmaktayız. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.
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