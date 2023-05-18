Gönendere bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden olan Gönendere bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi sınırları içerisindeki köylerden olan Gönendere’nin sevilen sayılan simalarından biri olan Horoz ailesinin çınarı Ahmet Horoz bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Horoz’un cenazesi, Gönendere köy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönendere Mezarlığı’na defnedilecek.

