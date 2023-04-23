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Gökaydın ailesi çınarını kaybetti

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Gökaydın ailesi çınarını kaybetti
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Mesarya bölgesi köylerinden Cihangir sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Cihangir sakini Şerife Gökaydın bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Gökaydın'ın cenazesi kılınacak ikindi namazına müteakip Cihnagir Kabristanlığı'na defnedilecek.
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