Gökaydın ailesi çınarını kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Cihangir sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Cihangir sakini Şerife Gökaydın bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Gökaydın'ın cenazesi kılınacak ikindi namazına müteakip Cihnagir Kabristanlığı'na defnedilecek.