Girne bir değerini daha kaybetti

Girne ve özellikle Antik Liman bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Terazi'li olup uzun yıllardır Girne'de yaşayan ve Girne Antik Liman'daki Canlıbalık Fish Rstaurant sahibi Aydın Canlıbalık dün akşam vefat etti.

Canlıbalık'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Aydın Canlıbalık'ın cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecek.