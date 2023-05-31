Girne bir değerini daha kaybetti

Girne sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olup, uzun yıllardır Girne’de ikamet eden ve Girnelilerin ‘Benzinci Halil abisi’ Halil Berkin bugün sabah vefat etti.

Sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybeden Halil Berkin’in vefatı başta Girne olmak üzere sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Berkin’in cenazesi Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Beylerbeyi Mezarlığı’na defnedildi.

