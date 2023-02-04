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Girne bir değerini daha kaybetti

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Girne bir değerini daha kaybetti
Girne sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasol doğumlu olup Girne'de yaşamakta olan Faik Kasapoğlu bugün hayatını kaybetti.
TMT Limasol, Baf ve Serdarlı Sancağı Emekli Subayı ve Girne Belediyesi eski Meclis uyesi olan ve uzun yıllar Türk Ocağı Kulübü'nde yöneticilik ve başkanlık yapan Kasapoğlu'nun vefatı Girne'de üzüntüyle karşılandı.
Ksapoğlu'nun cenazesi pazartesi Girne Karaoğlanoğlu da öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Askeri törenle defnedilkecek.
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