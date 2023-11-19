Girne bir çınarını daha kaybetti

Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünbü yaşıyor.
Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardır Girne'de yaşamını sürdüren Mustafa Reisoğlu dün hayata gözlerini yumdu.
UBP Girne milletvekili ve eski bakan Kutlu Evren'in kayınbabası da olan Mustafa Reisoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere bölgesi üzüntüye boğdu.
Reisoğlu'nun cenazesi yarın Girne'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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