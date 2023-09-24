Gelincik Latife ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Gelincik sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gelincik köyü sakinlerinden olan Latife İlkhan bugün sabah saatlerinde vefat etti.

İlkhan'ın cenazesi kılınan öğle nbamazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gelincik köy Kabristanlığı'na defnedildi.