Geçitkale’yi üzen veda

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale’de herkesin sevdiği, saydığı ve iyilikleriyle bilinen Rahmeli Çobanoğlu bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Uzun süreden beridir yaşadığı kalp yetmezliği sorunuyla mücadele eden Rahmeli Çobanoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Çobanoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.