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Geçitkale’yi üzen veda

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Geçitkale’yi üzen veda
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Geçitkale sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale’de herkesin sevdiği, saydığı ve iyilikleriyle bilinen Rahmeli Çobanoğlu bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Uzun süreden beridir yaşadığı kalp yetmezliği sorunuyla mücadele eden Rahmeli Çobanoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Çobanoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
 
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