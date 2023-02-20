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Fahrioğlu ailesi yasta

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Fahrioğlu ailesi yasta
Gönyeli sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Vadilili olan ve uzun süreden beridir Gönyeli'de ikamet eden Fahrioğlu ailesinin değerli üyesi, emekli öğretmen Tomris Fahrioğlu, hayata veda etti.
Yakalandığı amansız hastalıkla bir süreden beridir mücadele eden Tomris Fahrioğlu dün gece yaşam savaşını kaybetti.
Ölümüyle ailesi ve sevenlerini yasa boğan Tomris Fahrioğlu’nun cenazesinin bugün Lefkoşa’da öğle namazına müteakip toprağa verilecek..
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