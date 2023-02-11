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Evren Çavdır tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı

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Evren Çavdır tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı
Başbakanlık, arama-kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan Evren Çavdır’ın tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığını duyurdu.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kardeşimize Allahtan rahmet halkımıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Adıyaman’daki toplam KKTC vatandaşı kaybının 35 olarak doğrulandığı kaydedilen açıklamada, ülke geneli yitirilen ve resmi kaynaklarca doğrulanan KKTC vatandaşı sayısının ise şu ana kadar 48 olduğu belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:
“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde canlı kurtarılan Evren Çavdır tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Kardeşimize Allahtan rahmet halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Adıyaman’daki toplam KKTC vatandaşı kaybımızın 35 olarak doğrulanmıştır. Ülke geneli yitirdiğimiz ve resmi kaynaklarca doğrulanan KKTC vatandaşı sayımız ise şu ana kadar 48’dir.”
 
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