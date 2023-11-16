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Evinde aniden rahatsızlanan Özsaraç kurtarılamadı

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Evinde aniden rahatsızlanan Özsaraç kurtarılamadı
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İskele ilçesinin sevilen simalarından olan 63 yaşındaki Oktay Özsaraç, bu sabah evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.
Aslen İstanbul’lu olan ve bir süreden beridir İskele’de yaşamını sürdüren Oktay Özsaraç’ın ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
 
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