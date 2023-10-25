Eşrefoğlu ailesi yasta

Mağusa bölgesinin sevilen simalarından olan Tezer Eşrefoğlu dün hayatını kaybetti.

Eşrefoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Tezer Eşrefoğlu'nun cenazesi, bugün Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığına defnedildi.





